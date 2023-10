Amanhã tem feirão de emprego em Santana de Parnaíba com mais de...

Será realizado neste sábado (21), a partir das 9h, um mega feirão de emprego em Santana de Parnaíba, com mais de 4000 vagas disponíveis em diversas áreas e funções. Também haverá oportunidades para jovem aprendiz e estágio.

Os interessados em participar da seleção para as vagas devem comparecer no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) que fica no Poupatempo de Santana de Parnaíba (Avenida Tenente Marques, 5297 – Fazendinha).