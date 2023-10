Prefeitura de Cotia convoca moradores de diversos bairros para regularização fundiária

A Prefeitura de Cotia está convocando moradores do Jardim Cotia, Jardim Dinorah, Jardim do Engenho, Jardim Maria Tereza, Jardim Monte Santo, Jardim Nara Lúcia, Jardim Nova Vida, Mirante da Mata, Parque Miguel Mirizola e Parque Turiguara que ainda não tenham seu imóvel regularizado para participar do Programa Municipal de Regularização Fundiária.

A iniciativa pretente entregar a matrícula de cerca de 3.500 imóveis nos referidos bairros.

O programa garante registro no cartório gratuitamente.

Para receber a matrícula do imóvel, os proprietário devem procurar a Coordenadoria de Regularização Fundiária e apresentar os documentos obrigatórios:

RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento/Óbito – do casal);

Comprovantes de compra do imóvel;

Comprovantes de renda familiar.

A Coordenadoria fica na Rua Jorge Caixe, 306 A – 2º andar, Portão e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

