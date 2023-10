Três são presos por tráfico de drogas no Novo Osasco

Três homens acabaram presos por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (19) no Jardim Novo Osasco.

A equipe da Força Tática do 14º Batalhão estava em patrulhamento pelo bairro quando abordou três indivíduos, sendo um deles menor de idade. Durante a busca pessoal, localizou certa quantidade de entorpecentes, bem como dinheiro com os individuos. Os policiais realizaram então uma varredura pelo local e encontraram diversos sacos com grande quantidade de drogas, totalizando cerca de 5kg de substâncias variadas entre maconha, cocaína e crack.

Os três foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

