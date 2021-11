Amazon anuncia Esquenta da Black Friday 2021 com novas ofertas todos os dias

A Amazon.com.br inicia o Esquenta da Black Friday no Brasil. A partir desta semana, os consumidores podem aproveitar uma seleção de milhares de novas ofertas todos os dias até a Black Friday em Amazon.com.br/blackfriday.

Os descontos terão tempo limitado em diversas categorias, além de cupons do dia com ofertas exclusivas no aplicativo da Amazon. Clientes que são membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, além de acesso a ofertas exclusivas todos os dias.

“Para já esquentar a Black Friday deste ano, teremos grandes ofertas o mês inteiro”, afirma Marcelo Giugliano, Líder de Varejo na Amazon Brasil. “Teremos descontos de até 60% em eBooks; até 50% em Livros; até 30% em Papelaria, Jardim e Piscina, Ferramentas e Construção, Eletrônicos, Cozinha; até 25% em Pet Shop, produtos da rotina, DVD e Blu-ray de Heróis, CD e Vinil de Rock, Pop e Música Brasileira, Beleza, Alimentos e Bebidas; até 20% na Loja de Bebê, DVD e Blu-ray de Romance, Casa, Cervejas, Vinhos e Destilados e Informática; e até 15% em Brinquedos”, completa Marcelo.

“Estamos empolgados em oferecer aos clientes ofertas para a temporada de Fim de Ano”, afirma Dave Clark, CEO global de Consumo. “Os clientes podem antecipar suas compras e aproveitar ofertas incríveis, sobrando tempo para aproveitarem as festas de Fim de Ano com tranquilidade.”

Confira uma prévia das ofertas em destaque divididas por categoria de produto:

● Eletrônicos: Até 30% de desconto em marcas como Go Pro, Fujifilm, Sony, Philips, Intelbras.

• Cuidados Pessoais e Limpeza: Economize até 25% em marcas como Neve, Lysoform, Clear e Downy

• Casa: Até 20% de desconto em itens para casa de marcas como Wap, Duoflex e Flash Limp.

• Cozinha: Até 30% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Philco, Euro e Brinox.

• Brinquedos e jogos: Até 20% de desconto em brinquedos de bebês de marcas como Fisher Price, Mattel, além de descontos em jogos de tabuleiros modernos.

• Alimentos e Bebidas:Até 25% de desconto em marcas como Barilla, 3 Corações, Café Santa Monica e Piracanjuba.

• Bebidas Alcoólicas: Produtos de marcas como Cerveja Colorado, Absolut, Ballantines com até 20% de desconto.

• Livros: Até 60% de desconto em eBooks e até 50% em Livros.

• Moda: Ofertas cheias de estilo em marcas como Lupo, Havaianas, Colcci, Ferracini e Reserva.

• Bebês: NUK, Lillo, Pampers e Buba, entre outras marcas de bebês terão até 20% de desconto.

• Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Intelbras, Geonav e Steck.

• Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em produtos de grandes marcas como WAP, Mor e Vasart.

• Beleza: Produtos com desconto de até 25%, incluindo Inoar, Nivea, Maybelline e Hugo Boss.

• Ferramentas e Construção: Até 30% de desconto em itens de marcas como Bosch, Vonder e Docol.

• Papelaria: Até 30% em Papelaria em marcas como Faber-Castell, Canson, CIS, Staedtler e Tilibra.

• Informática: Até 20% em Informática em produtos de marcas como Toshiba, Positivo, TP-Link e ThunderX3.

•Pet Shop:Até 25% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Nexgard, Hills, Cafuné e Fábrica Pet.

• DVDs e Blu-ray: Até 20% de desconto em diversos títulos em DVD e Blu-ray de Romance e Animação.

• CD e Vinil: Até 25% de desconto em CD e Vinil Rock, Música Brasileira e Pop.

• Instrumentos Musicais: Até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Audio-Technica.

• Esporte e Aventura: Artigos de esportes e lazer de grandes marcas como Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi.

• Amazon Music: Os clientes que ainda não experimentaram Amazon Music podem obter três meses grátis com acesso ilimitado a mais de 75 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.