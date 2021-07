Ameaçado de ser cortado de novela da Globo, Juliano Cazarré decide se vacinar contra a covid-19

Após o risco de ser cortado do remake de Pantanal, na Globo, o ator Juliano Cazarré decidiu que vai tomar vacina contra a covid-19. Ele deve receber a primeira dose ou dose única do imunizante nesta quinta-feira (29).

publicidade

“Ao longo do final de semana conversei com um médico em quem confio, que me explicou mais sobre a vacina, tirou as dúvidas sobre o processo como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos que todos os vacinados. No posto me informaram que eu devo passar lá na quinta-feira (amanhã de tarde). É o que farei”, declarou o ator, por meio dos Stories no Instagram.

Juliano Cazarré afirmou ainda que já adquiriu imunidade, pois teve covid-19 no ano passado. No entanto, especialistas ressaltam que mesmo quem já teve a doença deve se vacinar.

publicidade

Com a divulgação notícia de que poderia perder o papel no remake de “Pantanal” por se recusar a tomar vacina, o ator recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O ator definiu quem o criticou como “rebanho de muares” (mulas): “Ao rebanho de muares que veio me xingar por causa da vacina. Podem voltar a me xingar apenas pelos motivos de antes: minha opção religiosa e por eu não acreditar na mesma ideologia que vocês. Estou em oração por vocês também. Obrigado”, escreveu.

Ele também criticou o também ator Armando Babaioff, que, diante das notícias de que Cazarré não se vacinaria e seria cortado, se ofereceu para o papel: “Só pra dizer que eu tomei vacina. Se quiserem me escalar pra alguma novela, estamos aí!”, alfinetou o ator no Twitter enquanto usava a hashtag ‘vacina sim’.

publicidade

Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #vacinasim — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 27, 2021

Juliano Cazarré rebateu: “Rezem uma Ave Maria pelo colega que sugeriu pegar meu lugar por estar vacinado. Ele é um grande ator e não merece estar nessa situação”.

“Não quero ser chipado”, teria dito o ator

Juliano Cazarré deixou claro que só vai tomar a vacina contra a covid-19 porque é uma condição imposta pela Globo para manter o papel de Alcides em Pantanal. Nos bastidores, ele vinha deixando claro que não pretendia se vacinar. “Não quero ser chipado”, teria dito o ator, segundo fontes informaram ao colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

A suposta declaração faz referência a informações falsas que circulam em grupos de WhatsApp e redes sociais de que a vacina implantaria um chip nas pessoas para o governo monitorá-las.

É O AMOR// Empresária que deixou o marido por Eduardo Costa diz que cantor agora “tem dona”