Empresária que deixou o marido por Eduardo Costa diz que cantor agora “tem dona”

O cantor Eduardo Costa e a empresária e influenciadora digital Mariana Polastreli estão juntos. O casal assume o romance um mês após Mariana ter sido acusada apelo ex-marido de ter abandonado a família para ficar com o sertanejo.

No fim de semana, Eduardo Costa apareceu colado à empresária nos Stories do Instagram dela: “Oi, gente! Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana”, disse o cantor. “Esse filtro não deixou a minha boca meio estranha, não amor?”, questionou o sertanejo à loira.

“Está lindo! Fala que está lindo, gente? Está lindo, mas tem dona”, disparou Mariana. “Estamos juntos… e Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, concluiu o cantor.

“Fiquei em casa amolando o meu chifre”, disse ex-marido

Há um mês, o ex-marido de Mariana, o engenheiro Eduardo Polastreli, veio a público dizer que a empresária havia largado a família para viver romance com o sertanejo. O casal ficou junto por aproximadamente 15 anos e tem três filhos, um de 13 anos, um de 9 e um bebê de 10 meses.

Em entrevista a Leo Dias, o engenheiro disse que virou motivo de piada onde mora, município de Alegre, no Espírito Santo. “A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha”, desabafou o engenheiro, na ocasião.

Eduardo Costa declarou que Mariana não abandonou a família e que já estava separada quando os dois começaram um affair. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara tem três meses”, declarou, também a Leo Dias.

Já Mariana, além de negar as acusações do ex-marido, disse que iria processá-lo por calúnia e difamação. Segundo a empresária, o cantor sempre foi “muito respeitoso” nas conversas por meio das redes sociais e até a aconselhava a voltar com o marido.

