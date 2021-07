Banco Digio tem 40 vagas de emprego abertas em Barueri e trabalho remoto na área de tecnologia

O Digio, plataforma digital do Bradesco que oferece serviços financeiros para consumidores e empresas, está com 40 vagas de emprego abertas em Barueri e para trabalho remoto. As oportunidades são para atuar na área de tecnologia.

publicidade

A empresa procura por profissionais para os cargos de Agile Master, Agile Master Pl, Analista de CRM Pleno (Ciclo de Vida), Analista de CRM Sênior (Salesforce), Analista de CX e Back Office SR (Intercâmbio), Analista de dados PL (CRM), Analista de Inovação Senior, Analista de Operações (júnior, pleno e sênior), Analista de Privacidade e Proteção de dados (pleno e sênior), Analista de Produtos sênior, Analista de Segurança da Informação Jr, Analista de Segurança da Informação Jr e sênior, Analista de Segurança Produto Jr ( Prevenção a Fraudes) e Analista Pleno de Gestão de Serviço.

Também há oportunidades para Engenheiro Analítico, Arquiteto(a) de Soluções Digitais, Cloud Security Engineer (pleno e sênior), Coordenador gestão de Serviços, Analista de Informações, Desenvolvedor(a) Android Sênior, Desenvolvedor Backend Sênior (Java), Desenvolvedor Full Stack sênior, Engenheiro de Dados Sênior, Especialista de Desenvolvimento (Back End), Especialista de desenvolvimento móvel, Especialista de Infraestrutura e Cloud Services, Especialista de Sistemas Open Banking, Especialista em Gestão de Serviços – Incident Manager, Especialista em Service Delivery Manager, Especialista em Sistemas de Crédito, Especialista em Sustentação, Líder de Tecnologia – Backend, UI Designer Sênior e Ux Designer Sênior.

publicidade

A função de Analista de Privacidade e Proteção de dados exige que o interessado tenha conhecimento do pacote Office 365, boa interpretação de texto e hermenêutica jurídica, estar no último semestre ou ter formação em Direito, Governança de TI, Controles Internos e Compliance ou áreas relacionadas.

Para o cargo de Analista de Segurança da Informação JR, é necessário ter conhecimento da área de segurança da informação e em processos de resposta a incidentes, facilidade com atividades operacionais, bom relacionamento interpessoal e perfil que gosta de adquirir novos conhecimentos na área.

publicidade

Já a oportunidade para Analista de Operações exige que o candidato tenha ensino superior completo, conhecimento em estruturação de KPIs e books executivos para controles financeiros e contábil, conhecimento intermediário em SQL, pacote Office avançado e experiência com análise de negócios, modelagem de dados e estatísticas.

Como se inscrever nas vagas de emprego abertas no Digio, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da empresa e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

O Digio é o banco digital de serviços financeiros que apresenta diversos produtos para consumidores finais e empresas. Lançado em 2016, o cartão de crédito com gestão por aplicativo foi seu primeiro produto. Já o aplicativo conta com uma loja própria, a digioStore, com produtos de recarga de celular, e-Gifts, seguros, além de um clube exclusivo de fidelidade de acúmulo de pontos e cashback.

O Digio conta ainda com um produto de empréstimos pessoais por meio de uma plataforma digital, paperless e completamente segura. O bantech tem como proposta ser uma plataforma agnóstica de serviços financeiros com a solidez dos bancos e agilidade das fintechs.

NOVIDADE NA REGIÃO// Mais uma grande empresa de tecnologia terá sede em Osasco