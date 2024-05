Jamef abre vagas de motorista, mecânico, arrumador de carga, aprendiz e outras em Osasco

A Jamef Encomendas Urgentes está com cerca de 30 vagas de emprego abertas em diversos cargos na filial de Osasco, localizada no bairro Industrial Autonomistas. Além de vagas efetivas, há oportunidades para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho como aprendiz.

publicidade

As vagas são para os cargos de:

Assistente operacional,

Auxiliar de administração de pessoal,

Auxiliar de monitoramento,

Arrumador de carga,

Analista de qualidade,

Auxiliar de tráfego,

Auxiliar operacional,

Eletricista de auto,

Inspetor de qualidade,

Motorista,

Motorista carreteiro,

Mecânico,

Motorista de apoio

Operador de rastreamento.

Oportunidades para Aprendiz

A Jamef também busca por jovens para o seu programa de Aprendiz. Podem participar candidatos que tenham idade entre 14 e 24 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, com conhecimentos básicos de informática, além de senso de organização, boa comunicação, curiosidade e proatividade para aprender. Desejável conhecimento do pacote office.

publicidade

“O objetivo é capacitar o jovem no seguimento, desenvolvê-lo seguindo a cultura e valores da Jamef, e com isso reter uma maior quantidade de profissionais ao final do programa”, explica a empresa.

O valor da bolsa auxílio não foi informado. Já os benefícios oferecidos ao jovem aprendiz são: vale-transporte, seguro de vida, vale alimentação, parceria com a Gympass e plataforma de apoio psicológico.

Como se candidatar às vagas abertas na Jamef filial Osasco:

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site de vagas da empresa, onde podem cadastrar o currículo online e obter novas informações.