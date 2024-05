Profissionais do SAMU de Osasco são homenageados por missão em território Yanomani

Na terça-feira (30), a Câmara Municipal de Osasco votou uma Moção de Aplauso à enfermeira Érika Nascimento Galdino e ao médico João Paulo Negretti Reis Moraes, do SAMU. Em abril, ambos participaram de missão voluntária em território Yanomami.

publicidade

Os profissionais foram convocados pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para atuarem no território indígena.

Érika é coordenadora geral do SAMU Osasco, enquanto João Paulo é coordenador médico. Ambos fizeram parte do grupo de apoio técnico na Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) aos povos indígenas afetados pelo garimpo ilegal na Terra Yanomami.

publicidade

Os profissionais do SAMU atuaram com outros voluntários do país no Polo Base Surucucu, coordenados pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), por meio da Coordenação-Geral da Força Nacional do SUS (CGFNS/DAHU/SAES/MS) e do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU).

Autora da Moção, a vereadora Elsa Oliveira (PODE) destacou os problemas enfrentados pelos Yanomamis na região, com doenças graves, especialmente em crianças e idosos.

“Eu fico muito feliz com a participação de Osasco nessa missão. E essa não é a primeira vez que os profissionais se envolvem na missão — eles já estiveram na região e estabeleceram conexão sólida com os povos indígenas. Isso só demonstra o quanto nossos profissionais são competentes e dedicados”, ressaltou a parlamentar.

publicidade

Emerson Osasco (PCdoB) elogiou a atuação dos profissionais. O parlamentar se reuniu recentemente com a coordenadora do SAMU. “Eu estive na sede do SAMU e a Érika me mostrou um quadro maravilhoso de uma criança yanomami. Ter em nossa cidade profissionais que estiveram lá nessa missão, reforça que temos aqui homens e mulheres valorosos”, destacou o vereador.

Familiares e amigos dos profissionais prestigiaram a homenagem da Câmara de Osasco reforçada pela presença do comandante do 14º BPM/M, Coronel Keida e do chefe de Gabinete do Prefeito, Fábio Grossi.