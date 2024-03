Profissionais do SAMU Osasco participam de missão do SUS em Terra Yanomami

Profissionais do SAMU Osasco participam de missão do SUS em Terra...

Dois membros do SAMU Osasco participam de missão voluntária em território Yanomami. A enfermeira Érika Nascimento Galdino, coordenadora geral do SAMU Osasco, e o médico João Paulo Negretti Reis Moraes, coordenador-médico do SAMU Osasco, vão compor a missão até o dia 1º de abril. Eles foram convocados pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

publicidade

A missão visa fornecer apoio técnico na Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) aos povos indígenas que habitam áreas afetadas pelo garimpo ilegal na Terra Yanomami. A região enfrenta um aumento significativo de casos graves de Doença Diarreica Aguda (DDA), uma condição que, se não tratada, pode levar à morte, além de surtos de malária.

Érika e João Paulo e outros profissionais voluntários de todo o Brasil atuarão no Polo Base Surucucu, coordenados pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), por meio da Coordenação-Geral da Força Nacional do SUS (CGFNS/DAHU/SAES/MS) do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU).

publicidade

Esta não é a primeira vez que os profissionais de Osasco se envolvem em missões desse tipo. Eles já possuem experiência no local e estabeleceram laços sólidos com as comunidades indígenas. Para Érika será sua segunda missão, enquanto para João Paulo será a terceira.

“Para mim e para o João essa missão significa muito. Além de uma lição de vida, é uma oportunidade de aprendizado, pois estamos lidando com uma cultura completamente diferente da nossa. Nosso objetivo é oferecer atendimento de saúde de qualidade, aproveitando nosso conhecimento profissional. Ser voluntário nesta missão é uma grande honra”, comentou Érika Galdino.