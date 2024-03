Prefeitura de Carapicuíba abre concurso para área de educação com 125 vagas

Estão abertas as inscrições para o concurso público na área de educação no município de Carapicuíba.

publicidade

Serão oferecidas 125 vagas de Coordenador pedagógico, Diretor de escola, Diretor pedagógico, Supervisor de ensino e Vice-diretor.

As inscrições deverão ser realizadas via internet, no site da RBO Concursos até o dia 26 de abril. No site também é possível conferir o edital com os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição.