Brasileirão de basquete tem segunda semana com Basket Osasco invicto

Basket Osasco e Consigaz/Praia Clube são as únicas equipes com duas partidas e ainda invictas no Brasileirão de basquete.

Os corujas, em casa, derrotaram o Basquete Santos/De Rosis por 80 a 72 no Geodésico. Na estreia da competição, o time osasquense bateu a Liga Sorocabana na casa do adversário por 70 a 66.

Nesta temporada, o formato de disputa segue o mesmo. As equipes foram divididas em duas conferências, com cinco e quatro times, jogando em turno e returno. As quatro melhores avançam para as quartas de final em melhor de três jogos. E os quatro que avançarem disputam o Final Four, onde todos se enfrentam e a melhor campanha fica com o título de campeão brasileiro.

Uma das conferências ficou com Basket Osasco (SP), AD Brusque (SC), APAB Blumenau (SC), Liga Sorocabana (SP) e Basquete Santos/FUPES/BLUEMED (SP). Já a outra terá Praia Clube (MG), Cruzeiro Basquete (MG), E. C. Vitória (BA) e Grupo BT/Clube de Campo Tatuí (SP).

O Basket Osasco volta ao Geodésico na terça-feira (2), às 19h30, contra o Brusque, na terceira partida do campeonato.