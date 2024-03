Shopping Tamboré oferece recreação e caça aos ovos de Páscoa neste fim de semana

Para celebrar a Páscoa, o Shopping Tamboré preparou uma programação para toda a família, que inclui a famosa Caça aos Ovos e mais atividades gratuitas. A ação acontece de sexta-feira (29) a domingo (31).

Na ocasião, o Taste Lab, espaço gastronômico do shopping, se transformará em um centro de diversões. Além da programação habitual, que inclui música e exposição cultural, os pequenos desfrutam de recreação no Parquinho Kids, das 15h às 19h.

Com uma variedade de gincanas e atividades lideradas por recreadores, as crianças poderão se envolver em brincadeiras como “Coelhinho Sai da Toca”, “Caça aos Ovinhos Coloridos”, “Vôlei com Bexigas”, “O Chão é Lava”, Oficina de Máscaras de Coelho, em parceria com a Puket, e muito mais.

Já a dinâmica da caça aos ovos é simples: os participantes devem se dirigir ao estande do Programa de Relacionamento, localizado no SAC, apresentar o benefício no aplicativo (disponível para quem cadastrar no app uma nota emitida no mesmo dia, de qualquer valor) e retirar um mapa para começar a busca do doce.