Mães terão entrada gratuita na Roda Rico neste mês de maio

A Roda Rico, considerada a maior roda-gigante da América Latina e que está localizada ao lado do Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, preparou uma ação especial para celebrar o Dia das Mães. Elas terão entrada gratuita não somente no domingo, dia 12, mas até o final do mês de maio.

As mães não pagam ingresso desde que sejam adquiridos por meio do portal Sympla. No entanto, para ter acesso ao benefício, ela precisa estar acompanhada de um pagante integral e adquirir o ingresso online.

A promoção é válida de terça a sexta, das 12h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h, e contempla também os clientes da plataforma Rico que realizarem a compra e utilizarem o ingresso em maio.

A roda-gigante oferece uma vista panorâmica de São Paulo. Quem optar pelo passeio ao entardecer, pode ver o pôr do sol e acompanhar a transição para a noite na maior cidade do Brasil.

SERVIÇO

Roda Rico

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 19h. Sábado, domingo e feriados, 10h às 19h. No mês de maio, a Roda Rico fará uma operação diferenciada nos dias 25 e 26, 30 e 31, das 10h às 21h, no entanto, estará aberta para o público em geral.

Ingressos: Portal Sympla

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP