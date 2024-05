Operação policial desmantela esquema de receptação de combustíveis em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil desarticulou um esquema de receptação de combustíveis em Santana de Parnaíba na desta terça-feira (30). Após receberem uma denúncia sobre a venda de combustíveis furtados, os agentes flagraram um homem de 31 anos comercializando galões de gasolina, álcool e diesel em sua residência, na Avenida Ouro Branco.

Ao ser abordado pelos policiais no momento em que vendia três galões a um comprador, o suspeito confessou estar armazenando e vendendo o combustível ilícito em sua garagem. Durante as buscas no imóvel, foram localizados 53 galões de gasolina, 10 de álcool e 10 de diesel, totalizando mais de 1.660 litros de combustível.

O comprador prestou depoimento na delegacia local e foi liberado, enquanto o autor do crime de receptação permaneceu em silêncio e teve sua prisão em flagrante decretada. Ao todo, foram apreendidos mais de 70 galões contendo os diversos tipos de combustível.

O caso foi devidamente registrado como receptação e localização/apreensão de objeto na delegacia de Santana de Parnaíba. As investigações prosseguem para identificar a origem dos combustíveis e possíveis envolvidos na rede de receptação.