Polícia apreende arma de fogo após perseguição na Castello Branco e Rodoanel

Durante a Operação Direção Segura realizada nesta quarta-feira (1º) na praça de pedágio de Barueri, uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária interceptou um condutor de caminhonete Toyota Hilux que estava com uma arma de fogo sem registro e supostamente ameaçou um motociclista nas imediações.

Após receber a denúncia, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, que tentou empreender fuga pela Castello Branco, Rodoanel Mario Covas rodovias SP-280, SP-021 e Bandeirantes. Com o apoio de viaturas do 4º BPRv, a abordagem foi finalmente concretizada com sucesso em Jundiaí.

Na busca veicular, os agentes encontraram uma pistola Kimber, calibre .45, municiada com 7 cartuchos intactos. Consultas ao sistema revelaram que a arma não possuía nenhum tipo de registro legal.

O condutor, que se recusou a fazer o teste do bafômetro, apresentava sinais evidentes de embriaguez, o que motivou sua prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante e desobediência.