Wesley Safadão e Simone defendem pastor filmado abraçando menina por trás: “Rede de ódio distorce tudo”

Após viralizar o vídeo em que o pastor André Vitor, amigo de Wesley Safadão, aparece tentando abraçar uma menina por trás, o artista usou as redes sociais para defendê-lo. “Essa internet está doente”, disparou o artista na tarde desta segunda-feira (26).

publicidade

“Esses juízes da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão. O André é de dentro da nossa casa, ele está acima do peso, ele tem complexo em mostrar isso, ele sempre tira foto puxando a camisa”, continuou Safadão, justificando o motivo de André Vitor ter aparecido nas imagens puxando a camisa para baixo logo após a criança rejeitar seu abraço.

O cantor disse que sua assessoria pediu para que ele não se pronunciasse sobre o ocorrido e soltasse apenas uma nota, mas ele decidiu vir a público porque queria ser “leal com uma das pessoas que mais o aproximou de Deus”.

publicidade

A cantora Simone, da dupla com Simaria, também saiu em defesa do pastor: “Essa rede de ódio distorce tudo e tenta criar situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas”.

“A internet tá carregada de pessoas doentes, mas pior do que a própria internet é a mídia tendenciosa que tenta a todo custo destruir a vida das pessoas expondo mentiras e distorcendo os fatos”, disse o empresário Kaká Diniz. “Parabéns Bruno Bastos e Rebeca Bastos [pais da menina que aparece nas imagens] por desmentiram essa mentira e ajudar a desmascarar a ‘mídia criminosa’ que renta destruir a vida das pessoas”, completou o marido de Simone.

publicidade

O vídeo publicado pelo artista nos Stories do Instagram foi deletado, mas as imagens viralizaram na web, causando indignação de muitos na internet. “Não é normal um adulto acariciar uma criança daquele jeito. Existem outras formas de dar carinho e afeto”, comentou um. “Que nojo do Wesley Safadão passando pano por pastor”, disse outro internauta. “Assédio não é normal. Assédio é crime”, disparou outro.

“Pastor” André Vitor é flagrado abraçando criança por trás, apalpando seus seios e roçando seu bumbum. Wesley Safadão sai em defesa do amigo: “ele sente vergonha da barriga, por isso esconde atrás das pessoas e puxa a camisa pra baixo” pic.twitter.com/qNTzdJPSLK — Cleber 90,15% ◢◤ (@cleberiam) July 26, 2021

Os pais da menina também defenderam o pastor evangélico e, ao lado de André Vitor, classificaram a enxurrada de críticas que ele tem recebido como “absurdo” e “inaceitável”. “Nós estávamos lá, estávamos perto, estávamos todos brincando e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existe e isso é inaceitável”, declarou Receba, mãe da criança, em vídeo publicado pelo pastor.

André Vitor disse o vídeo foi tirado do contexto. “Eu puxo a minha camisa porque travo uma luta contra a balança e, em muitos momentos, me sinto desconfortável com o meu peso. Não por maldade, que só os maldosos, que tem demônios nos olhos viram”, se defendeu, explicando ainda que a menina teria se desvencilhado de seu abraço “não por desconforto, mas porque estava na euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru [um amigo], ela vai comemorar, brincar e se afasta”.

PERRENGUE CHIQUE// Simone compra carro de luxo e não consegue entrar