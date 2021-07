Perrengue chique: Simone compra carro de luxo e não consegue entrar

Simone Mendes, da dupla com Simaria, divertiu os seguidores ao tentar entrar em seu carrão novo na tarde deste domingo. Com 1,52 m de altura, a coleguinha não imaginava que o veículo era mais alto que ela e precisou de ajuda para subir no veículo.

O “perrengue” foi gravado pelo marido da cantora, o empresário Kaká Diniz. “Simone compra um carro que não dá pra ela entrar”, disse aos risos, nos Stories do Instagram. “Não, dá. Não dá, gente”, disparou a cantora, que só conseguiu entrar no veículo com a ajuda de um banquinho.

Dona de uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, que é inspirada em palácios reais, a cantora adora exibir “pequenos detalhes” como a porta do imóvel, que chegou a ser considerada “perfeita para passar o chifre”. “Não sei se a porta é grande ou é você que é pequenininha, amor”, brincou Kaká, na ocasião.

Recentemente, a coleguinha exibiu o seu “mundo de Pandora”, como chama a área externa de sua mansão, que conta com deck, piscina, sauna e academia.

