Dia dos Pais: Continental Shopping sorteia 5 vales-compra de R$ 2 mil

Para celebrar o Dia dos Pais, o Continental Shopping lançou a campanha “Ser pai é ser presente” e oferece R$ 10 mil em prêmios, com o sorteio de cinco vale-compra de R$ 2 mil cada. Quem fizer compra a partir de R$ 300 nas lojas participantes ganhará um cupom para concorrer.

As compras efetuadas de segunda a sexta-feira valem o dobro de cupons para o sorteio, dando ainda mais chances de ganhar. As trocas das notas fiscais podem ser realizadas até às 20h do dia 8 de agosto no ponto de trocas localizado 1º piso. O sorteio acontece no dia 10 de agosto às 15h.

Para participar da promoção os clientes podem apresentar as notas que sozinhas ou somadas cheguem a R$ 300. Os interessados devem ter mais de 18 anos e possuir CPF. “Além de disponibilizar as melhores opções de presentes para a data, apostamos em um prêmio que pode ser revertido em compras nas lojas do shopping para estreitar ainda mais o relacionamento cliente e lojista”, diz Juliana Garbini, gerente de marketing do Continental.

A promoção é válida tanto para compras realizadas presencialmente como para compras online, com entrega no delivery e drive-thru desde que seja efetuada pela Vitrine Virtual do empreendimento ou diretamente com os lojistas. A lista de lojas participantes e o regulamento completo da promoção no site www.continentalshopping.com.br.

Sorteio de Dia dos Pais – Continental Shopping

Período: Compras de 22 de julho a 8 de agosto

Posto de Trocas: 1º piso do Continental Shopping (Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré)

Horário de funcionamento: Das 10h às 22h

Mais informações: (11) 4040-4981 ou (11) 97622-7365

