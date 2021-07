Vivara tem vagas de emprego abertas em Barueri, Osasco e São Paulo

A marca Vivara, referência no setor de joalheria, está com vagas de emprego abertas nas lojas de Barueri, Osasco e em São Paulo. Há oportunidades para vendedor, estoquista, gerente de loja, supervisor de loja, entre outras.

Em Barueri, as oportunidades são para vendedora e gerente de loja, na unidade do Shopping Tamboré, e vendedora para a loja do Shopping Iguatemi Alphaville. A Vivara também busca por vendedor para a loja do Shopping União de Osasco e estoquista para a unidade do Continental Shopping.

Já em São Paulo, há oportunidades para estoquista, vendedor, supervisor de loja, polidor de joias, analista de contas a receber, gerente regional, analista de contas a pagar, atendente de vendas, coordenador de relações com investidores, analista de recrutamento e seleção e analista de produto.

O cargo de vendedor exige que o interessado tenha ensino médio completo, flexibilidade em horários e disponibilidade aos finais de semana e feriados. Desejável experiência anterior na área de vendas, preferencialmente no mercado de luxo. Para a função de estoquista é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escada 6×1.

A vaga para gerente de loja exige ensino superior completo, experiência em vendas, experiência em Gestão de Pessoas, disponibilidade e flexibilidade de horário para atuar aos finais de semana e feriados, em escala 6×1

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já o pacote de benefícios oferecido aos colaboradores inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, desconto em produtos e convênio com academias.

Como se candidatar às vagas de emprego na Vivara:

Os interessados em participar do processo de seleção da marca deve acessar o site de vagas da Vivara e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

Fundada em 1962, a Vivara se destaca pela exclusividade na criação de joias, que são desenvolvidas com alta tecnologia e com o mesmo cuidado com que os antigos ourives criavam. Com sua sede instalada na capital paulista, a marca conta com mais de 2.900 funcionários, que participam de rigorosos treinamentos sobre técnicas de vendas e de produtos.

