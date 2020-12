Americanas acaba de inaugurar loja no Plaza Shopping Carapicuíba

A Lojas Americanas inaugurou, nesta quinta-feira (10), sua nova unidade no Plaza Shopping Carapicuíba. A loja está instalada no Piso G5 e preparou uma série de promoções para os primeiros clientes.

A empresa continua com a contratação de profissionais para trabalhar na unidade de Carapicuíba. O processo seletivo da Lojas Americanas é 100 % online e as inscrições devem ser realizadas no site http://lasa.gupy.io/jobs/.

