Magazine Luiza tem vagas de emprego abertas em Osasco, Carapicuíba e região

Uma das maiores redes de varejo, a Magazine Luiza está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Santana de Parnaíba. Todas as oportunidades são para preencher o quadro de funcionários na área comercial.

Em Osasco, nas lojas que ficam no Centro (Avenida dos Autonomistas e Antônio Agú) e no bairro Helena Maria, há diversas vagas para vendedor, assistente de vendas, assistente de vendas júnior, vendedor especialista e assistente de loja e vendedor (PcD).

Já em Carapicuíba, a rede está em busca de assistente de loja, assistente de vendas sênior e vendedor para atuar na loja localizada no Centro da cidade. No município de Itapevi, as oportunidades são para assistente de vendas sênior e vendedor. Em Barueri e Santana de Parnaíba, há diversas vagas de emprego abertas para a função de assistente de loja.

Como se candidatar às vagas de emprego na Magazine Luiza:

Os interessados devem acessar o site 99Jobs.com, portal de vagas da rede, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Aos contratados, além de salário compatível com o mercado, a Magazine Luiza oferece benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, previdência privada e bolsa de estudo.

