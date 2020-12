CIEE deve ter 62 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz até março; confira como se candidatar

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) prevê a abertura de mais de 62 mil vagas de estágio e aprendizagem em São Paulo entre os meses de dezembro deste ano e março de 2021. De acordo com a instituição, as vagas de estágio representam ao menos 82% das oportunidades, enquanto as de aprendizagem 18%.

publicidade

A projeção do CIEE é baseada neste mesmo período sazonal, quando muitos contratos terminam ou quando a graduação é concluída, no caso dos estudantes universitários que fazem estágio. A estimativa poderia alcançar a marca 89 mil vagas no período, mas a instituição já projeta uma queda de 30% nas contratações devido à pandemia de covid-19.

“Apesar da incerteza sobre os rumos da economia e da pandemia, percebemos uma recuperação das vagas nos últimos meses e uma boa aceitação das empresas pelas vagas de reposição previstas para final de 2020 e primeiro trimestre de 2021″, avalia Humberto Casagrande, CEO do CIEE.

publicidade

Como se cadastrar nas vagas de estágio e Aprendiz do CIEE

Jovens e adolescentes que pretendem participar dos processos seletivos precisam ter os cadastros atualizados no portal do CIEE. O programa de aprendizagem é voltado para jovens entre 14 e 24 anos incompletos que estão no ensino fundamental e médio ou que já tenham concluído os estudos.

Para o esclarecimento de dúvidas ou para mais informações, basta entrar em contato com o ‘Fale com o CIEE’ ou via Chat, ambos localizados no portal da instituição. Também é possível ligar para o telefone (11) 3003-2433.

publicidade

…

Leia também: Vagas abertas para enfermeiros e técnicos de enfermagem no Hospital Sino Brasileiro