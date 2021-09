Americanas tem vagas de estágio abertas em lojas de Osasco e São Paulo

Estão abertas as inscrições para o Programa Estagio em Loja da Americanas, com vagas em Osasco e na capital paulista.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar cursando Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Estatística, Física ou Matemática, com previsão para concluir a graduação entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Também é necessário ter disponibilidade para cumprir estágio de 30 horas semanais flexíveis, de segunda a sábado.

No Programa Estágio em Loja, os participantes acompanharão a rotina comercial da Americanas, gerenciamento de loja, gestão de equipe, tesouraria da loja, central de atendimento e exposição de itens. “Buscamos jovens que tenham atitude de dono do negócio, dinamismo, paixão por desafios, identificação com o varejo e sejam obcecados por resultados”, afirma a empresa.

Além de Osasco e São Paulo, também há vagas de estágio na Americanas em cidades como Campinas, Limeira, São Bernardo do Campo, Santos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Sorocaba.

A remuneração benefícios oferecidos não foram divulgados pela empresa.

Inscrições nas vagas de estágio da Americanas:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Americanas para se inscrever.

