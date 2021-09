Carrefour Osasco terá ofertas e ações especiais na Semana Nacional da Carne Suína

Pelo terceiro ano consecutivo, o Carrefour participará da Semana Nacional da Carne Suína, que acontece entre 1 e 17 de outubro. Com ofertas e ações especiais, a iniciativa, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, reúne as principais redes de varejo do Brasil para destacar aos consumidores informações a respeito do sabor, importância nutricional, segurança alimentar e da qualidade da proteína.

publicidade

A ação ocorrerá em todas as lojas da rede no Brasil, como em Osasco, com exceção do formato Express. Este ano, a seção de salsicharia também contará com várias ofertas especiais, de acordo com a empresa. “Com o objetivo de oferecer mais opções para diversificar o momento em família, oferecemos para os nossos clientes cortes comuns, como costela suína pururuca, e especiais, como short rack suíno e linguiças gourmet”, afirma Robson Parreiras, Diretor de Perecíveis do Carrefour Brasil.

Na Semana Nacional da Carne Suína do ano passado, a rede verificou um aumento de 31% nas vendas nacionais desse tipo de proteína. “Estamos otimistas com as vendas da Campanha deste ano”, conta Robson Parreiras.

publicidade

O Carrefour Osasco fica na avenida dos Autonomistas, 1542, Vila Yara.