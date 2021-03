Amigos homenageiam jovem de Carapicuíba que morreu em acidente

Dezenas de ciclistas se reuniram neste domingo (21), em Carapicuíba, para prestar uma homenagem a Guilherme Pereira, conhecido como Guida. Ele morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus, na Vila Margarida, na última sexta-feira (19).

Emocionados, os jovens, entre amigos e conhecidos da vítima, compareceram ao local do acidente, na rua Agudenses, e na frente da casa onde ele morava com a mãe Taty Correia, onde fizeram orações e aplaudiram Guida. A homenagem, que viralizou nas redes sociais gerou comoção.

“Tocaram nos nossos corações e de certa forma nós sentimos nesse momento o amor que sentiam por ele e o quanto ele era querido. Obrigada meninos, eu e a mãe dele estamos agradecendo de coração as homenagens e se cuidem, tomem todo o cuidado possível ao saírem de bicicleta, e se cuidem também para que nenhum de vocês seja vítima do covid-19. Agradecemos de todo coração”, agradeceu uma parente de Guida.

Após um dia de trabalho, Guilherme voltava para casa de bicicleta quando se envolveu no acidente, na sexta-feira (19). Segundo informações do programa local “Em Foco”, ele descia a rua quando teria se desequilibrado, caiu debaixo de um ônibus e morreu no local.

“Descansa em paz meu parceiro que Deus o receba de braços aberto meu amigo eterno. Vai fazer muita falta eterno Guida”, lamentou um amigo de Guilherme. “Que triste, o cara tão novo na luta pelo sucesso nos deixando tão cedo”, disse outro. “Que Deus conforte o coração da família! Um moleque sorridente… Estou sem acreditar”, escreveu outro.

