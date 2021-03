AVidaÉDesafio | Casal de Carapicuíba vende doces gourmet para realizar festa de casamento dos sonhos

Jheniffer Souza, de 21 anos, e Leonardo Alves, 25, moradores de Carapicuíba, precisavam de uma renda extra para conseguir realizar a tão sonhada festa de casamento. Os noivos chegaram a montar uma loja virtual de roupa masculina, mas não tiveram o resultado que esperavam e decidiram partir em busca de outra alternativa.

publicidade

“Foi aí que comecei a pesquisar por doces. Quando já estávamos planejando a loja, uma tia minha mandou uma foto de churros no copo e gostamos da sugestão. Fiz o primeiro anúncio, não esperava vender tanto, não tinha tudo tão planejado, mas as pessoas viram como novidade e abraçaram a nossa ideia e o nosso sonho”, relembra Jheniffer, em entrevista ao Visão Oeste.

No início do ano passado, o casal de Carapicuíba criou o perfil Cantinho Goumet LJ no Instagram e passou a vender churros no copo, donuts, além de brigadeiros gourmet e barras trufadas. “Nossos produtos variam de acordo com a época e procuramos inovar nos nossos cardápios, principalmente nas datas comemorativas, como Natal e Páscoa”, afirma a jovem empreendedora.

publicidade

O aumento da demanda por delivery que surgiu em meio à pandemia também foi importante para o sucesso das vendas. Somente em 2020, os gastos com delivery cresceram 149%, de acordo com uma pesquisa realizada pela Mobills, uma startup de finanças pessoais.

“Por incrível que pareça, no começo da pandemia foi a época em que mais vendemos. Além disso, tivemos que fazer algumas adaptações, como comprar os produtos com antecedência para não faltar; cuidado redobrado, tanto na produção quanto nas entregas, pensando sempre no bem-estar dos nossos clientes e dos nossos entregadores”, explica Jheniffer.

publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bem vindo ao nosso Cantinho (@cantinhogourmet_lj)

Para tocar o negócio, o casal conta com a ajuda de toda a família: pais, irmãs, cunhados e tios. Cada um contribui da forma que pode, tanto na parte do marketing dos produtos e do Cantinho Gourmet LJ, como na produção e entregas dos pedidos.

Para a Páscoa, Jheniffer e Leonardo montaram um cardápio repleto de opções, como ovos trufados, ovos de colher, ovo crocante, barras trufadas, trufas recheadas e até controle remoto de chocolate. Com a data do casamento marcada, o casal trabalha ansioso para atravessar a pandemia e conseguir realizar a tão sonhada festa de casamento.

*** Com a série #AVidaÉDesafio, o Visão Oeste busca incentivar empreendedores de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região em tempos da grave crise causada pela pandemia de covid-19. Se você quer ver a trajetória do seu empreendimento contada aqui ou ajudar algum empreendedor a ter sua história divulgada, envie um e-mail com um resumo do trabalho para redacao@visaooeste.com.br.

SUPERAÇÃO // #AVidaÉDesafio | Osasquense abraça a missão de empreender durante a pandemia e vê faturamento saltar