AVidaÉDesafio | Osasquense abraça a missão de empreender durante a pandemia e vê faturamento saltar

Muitos brasileiros tiveram que se reinventar para conseguir manter o sustento da família em meio à crise econômica gerada pela pandemia de covid-19. Com o isolamento social e as medidas de restrição, o aumento da demanda por delivery foi um fator importante para que a moradora de Osasco Aline Ferreira Barros, de 34 anos, dispensada da empresa em que trabalhava, decidisse viver do que mais ama: fazer brigadeiro gourmet.

Mesmo quando tinha registro na carteira, Aline, que é mãe de um menino de 9 anos, e é especialista em brigadeiro gourmet, sempre tentou empreender. Ela já vendeu roupas, acessórios femininos e até juju. Em paralelo ao trabalho e às tentativas de negócio, conseguia reservar um tempo para fazer bolos para a família, aniversários e casamentos.

Na Páscoa de 2020, a osasquense decidiu fazer brigadeiros gourmet para os afilhados e viu o seu faturamento saltar em mais de R$ 1 mil sem ter qualquer estrutura. “Como deu certo na Páscoa, pensei em fazer meus doces para o Dia das Mães e passei a vender também o meu bolo de cenoura, que é muito conhecido e as pessoas pedem bastante”, conta a empreendedora ao Visão Oeste.

No segundo trimestre do ano passado a taxa de desemprego no Brasil chegou a 12,9%, atingindo 12,7 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Aline estava entre os brasileiros que perderam o emprego. “Fui desligada da empresa em que trabalhava como consultora de vendas em maio, no auge da pandemia, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Então pensei: é agora que vou me dedicar aos meus doces”, ressalta. Em junho, Aline criou o perfil Divinos Doces Gourmet no Instagram e, desde então, passou a conquistar novos clientes diariamente.

Também em junho, teve a oportunidade de voltar ao mercado comercial com registro na carteira, mas já tinha outra perspectiva. “Voltei e me arrependi profundamente porque eu amo o que faço, as pessoas gostam muito, tenho um feedback maravilhoso e resolvi voltar a trabalhar com os doces. Hoje, trabalho exclusivamente com os meus doces. Faço brigadeiro gourmet, faço bolo de cenoura e outros docinhos”, afirma.

“Tenho planos e muitos projetos com relação aos meus doces e acredito muito no que faço”, diz osasquense

Aline toca o negócio sozinha, mas quando a demanda de pedidos é maior, conta com a ajuda da prima Cíntia e de sua mãe. Já o marketing da empresa e dos docinhos fica por conta da amiga Thais Faria, que se dispõe a gravar vídeos e fazer as fotos que vão para o Instagram.

A empreendedora osasquense destaca também o apoio que recebe de muitas mulheres que, além de divulgar o seu trabalho, a incentivam constantemente. “Vai completar um ano que consegui, mesmo durante a pandemia, expandir o meu negócio e aumentar o meu faturamento. Como mulher e mãe independente, consigo suprir as minhas necessidades e as do meu filho, então estou muito realizada. Tenho planos e muitos projetos com relação aos meus doces e acredito muito no que faço”, diz Aline.

Com a Páscoa chegando em mais um período em que Osasco e todo o estado seguem medidas de isolamento social, a expectativa de Aline para as vendas é grande. “Já estou vendendo e recebendo encomenda, estou muito esperançosa. Os meus doces são feitos para degustação no dia a dia ou para presentear e isso os torna ainda mais especiais. Poder enviar uma caixinha de presente para alguém ou dar um bolo de cenoura e ver a alegria das pessoas que recebem e o quanto isso as toca é muito gratificante”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLO DE CENOURA E BRIGADEIROS (@divinosdoces.gourmet)

A Páscoa deste ano na Divinos Doces Gourmet tem opções para todos os gostos: além do tradicional bolo de cenoura, há ovos de colher de brigadeiro belga, maracujá, quatro leites, caramelo com flor de sal, ovomaltine com creme crocante, ninho cremoso, baunilha com laranja, entre outros. O cardápio completo está disponível no Instagram.

