Favelado Investidor se destaca no YouTube e sai da quebrada para a Granja Viana

Com objetivo de ajudar a tornar o mundo dos investimentos acessível a seus amigos da quebrada, o jovem Murilo Duarte se tornou o “Favelado Investidor” no YouTube.

O canal dele sobre dicas de investimentos e como se planejar para sair das dívidas com linguagem periférica cresce cada vez mais e já tem mais de 280 mil seguidores no Youtube e 400 mil no Instagram. Com o sucesso junto ao público e as aplicações feitas, Murilo saiu do Jardim João XXIII, na região do Butantã, zona Oeste de São Paulo, para morar na Granja Viana, bairro nobre entre Cotia e Carapicuíba. Ele sonha em chegar aos R$ 10 milhões em investimentos.

O jovem diz que começou a descobrir que se planejar para fugir das dívidas e investir não era coisa de outro mundo após entrar na faculdade de contabilidade e comprar um livro sobre Tesouro Direito. “Juntei por três meses e com R$ 120 fiz meu primeiro investimento em Tesouro Selic. Depois, passei a entender o conceito de reserva de emergência (demorei dois anos para fazer a minha). Continuei estudando e só dois anos depois, em 2017, 2018, é que cheguei ao mercado de ações”, declarou, em entrevista ao “Uol”.

Com o conhecimento sobre o mercado financeiro aumentando, surgiu, em uma conversa com uma colega de Osasco, a ideia de tentar mostrar às pessoas da quebrada que o mercado financeiro não é coisa de outro mundo. “Numa conversa alguém que perguntou por que não criava um canal no YouTube. E disse: ‘mano, há tem um monte de influenciador. Mas se for para criar, vai se chamar Favelado Investidor’. Foi muito natural. Nasci na favela e invisto”, declarou Murilo.

O canal foi criado em 2019. “Quando fala favelado, remete à pessoa que não tem dinheiro. E para ser investidor, as pessoas acham que é preciso ter muito dinheiro. Mas não precisa disso tudo, a pessoa pode ser da favela e começar a investir”, continuou, ao “Uol”.

“Foco nas notas!” é o lema do Favelado Investidor, que agora mora em uma confortável casa alugada na Granja Viana, bairro nobre entre Cotia e Carapicuíba, mas sem deixar de lado sua raiz na quebrada. “Se eu tenho orgulho da minha origem? É o que mais tenho!”.