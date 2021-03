Projota mora em mansão de R$ 3,2 milhões na Granja Viana, em Cotia

Favorito para ser eliminado do Big Brother Brasil 21 na noite desta terça-feira (16), Projota está perto de voltar ao lar, uma mansão avaliada em cerca de R$ 3,2 milhões na Granja Viana, em Cotia, segundo reportagem da revista “Casa Vogue”.

O imóvel onde o rapper vive com a mulher, Tamy Contro, e a filhinha Marieva, conta com 530 m² de área total, 555 m² de área útil, seis banheiros e três suítes, de acordo com a publicação.

A mansão do rapper participante do BBB 21 conta com atrativos como sala de jogos, estúdio, academia, área gourmet, jardim vertical, piscina e um mirante com hidromassagem para seis pessoas.

O lar de Projota na Granja Viana, em Cotia, conta ainda com um espaço especial para o cantor curtir sua paixão por videogames, equipado com consoles de última geração e equipamentos de ponta.

