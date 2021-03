BBB 21: youtuber diz que vai quebrar CD de Projota comendo lasanha para celebrar eliminação do rapper

Projota é o favorito para ser o eliminado na semana no Big Brother Brasil 21. No Paredão contra Thaís e Pocah, o rapper tem mais de 85% dos votos até a manhã desta segunda-feira (15) em enquete realizada pelo portal Uol, que costuma acertar sobre os eliminados do programa.

Projota gerou polêmica com BBB 21 ao menosprezar Lucas Penteado, que havia declarado que ele era seu ídolo; e é alvo de chacota nas redes sociais por não conseguir emplacar seus planos mirabolantes elaborados junto a Arthur para eliminar adversários na casa mais vigiada do Brasil, além de seus gostos alimentares peculiares.

Com a antipatia gerada, Projota tem uma grande e entusiasmada torcida contra neste BBB 21. O youtuber Ciro Hamen, do canal “O Brasil Que Deu Certo”, com quase 140 mil inscritos no Youtube, afirma que vai quebrar um CD do rapper e promover um “lasanhaço” com seguidores nas redes sociais para celebrar a eliminação de Projota. Lasanha foi o prato escolhido por ser um dos vários alimentos que o brother não gosta.

Ciro Hamen chegou a declarar que usaria o CD quebrado como talher para saborear a lasanha: “Eu vou quebrar um CD do Projota com uma lasanha congelada e depois vou comer a lasanha usando os cacos do CD”, declarou, em live, após o cantor entrar, pela segunda vez, no Paredão do BBB 21.

No entanto, ele foi desestimulado por seguidores, devido a materiais tóxicos no CD. “Estou com medo de uma intoxicação”, afirmou. Mas o plano de quebrar o CD e comer lasanha durante uma live para celebrar a saída do rapper está mantido. “Quero deixar uma marca”, afirmou o youtuber. O álbum de Projota foi doado ao canal por um seguidor do canal para que fosse quebrado comemorando a eliminação do rapper.

Apesar da expectativa pela eliminação de Projota, Ciro Hamen defende que ainda não é hora de ele ser eliminado, já que, afirma, gera mais “entretenimento” na casa mais vigiada do Brasil do que as adversárias no Paredão, Pocah e Thaís.

