Andréa Werner, uma das principais ativistas pelo fim do rol taxativo, vai estar na Câmara de Osasco nesta quarta-feira (14)

A jornalista Andréa Werner, fundadoda do Instituto Lagarta Vira Pupa e candidata a deputada estadual pelo PSB, é a convidada do Encontro “Os Desafios da Educação Inclusiva”, que será realizado na Câmara de Osasco nesta quarta-feira (14) às 19h.

O encontro, que também contará com a presença da candidata a deputada federal Professora Tereza (PSB), e do professor Mario Luiz Guide (PSB), vai debater sobre o autismo, neurodiversidade e inclusão escolar.

Andréa foi uma das principais ativistas pelo fim do rol taxativo dos procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde, que limitava os atendimentos por regulamento. A luta de Andréa, ao lado de outras ativistas, fez com que o Congresso tornasse o rol exemplificativo, isto é, que os planos de saúde devem cobrir procedimentos indicados pelo médico que acompanha o usuário, mesmo que não previstos no rol, desde que haja fundamentação técnica para tanto e, especialmente, no caso de procedimentos já oferecidos pelo SUS.

O projeto foi aprovado pelo Senado no dia 29 de agosto e aguarda sanção do presidente. O prazo termina no dia 26 de setembro.