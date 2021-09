Andressa Urach volta a fazer programa e expõe conversa com ex-marido: “me traiu”

Andressa Urach está vivendo uma avalanche de mudanças desde que anunciou o fim do casamento com Thiago Lopes. Grávida do empresário, ela anunciou, nesta quarta-feira (29), que voltará a fazer programa.

publicidade

A loira ficou revoltada após saber que o ex-marido cortou o plano de saúde dela e de seu filho mais velho, Arthur. Urach expôs prints de conversas que teve com Thiago, o acusa de traição e diz que está sendo ameaçada por ele. “Quem se separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro. Sabendo que eu não tinha como me sustentar”, diz a ex-Miss Bumbum nas mensagens.

“Não vou te perdoar por isso. Tu nunca me conheceu em fúria. Não volta pra casa”, respondeu o contato salvo como ‘Thiago Ex Marido’. “Quando você casou comigo você foi meu cliente, sabia do meu trabalho! Aceitou e achou que eu iria fazer o quê já que me deixou?”, questionou Andressa ao falar de seu retorno à prostituição.

publicidade

Ao saber da exposição das conversas, Thiago, por sua vez, negou que houve traição e disse que Urach está “transtornada”. “Nunca a traí. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho. Peque que percebo, três motivos levaram a Andressa a ficar assim: espiritual, transtorno crônico de personalidade (boderline) e a gestação”, escreveu o empresário, nos Stories do Instagram.

Mais cedo, Andressa publicou uma foto sensual e disse que Ímola, nome que usava quando fazia programa, está de volta. “Vejo vocês no Gruta Azul”, escreveu a loira, referindo-se a uma boate de entretenimento adulto que fica no Rio Grande do Sul.

publicidade

Em poucas palavras à revista “Quem”, Urach confirmou seu retorno à prostituição: “Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor”.

Relação abusiva

Também nesta quarta-feira (29), a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, revelou que o casamento de Andressa e Thiago chegou ao fim devido ao comportamento abusivo dele. O ex-marido da modelo estaria controlando até as roupas que ela vestia e o ápice para a separação teria sido porque o empresário não queria que Andressa seguisse a carreira como modelo.

A coluna afirma ainda que Urach vinha tentando encontrar uma maneira para conseguir manter o casamento, que durou nove meses. Muito religioso, Thiago Lopes queria que a ex-Miss Bumbum seguisse o estilo de vida “recatada e do lar”. Apesar de expor nas redes sociais que era submissa e obediente ao marido, ela teria decidido não tolerar mais o comportamento abusivo dele.

Pessoas próximas ao ex-casal teriam dito que não acreditam em uma possível reconciliação. Recentemente, Andressa disse que ficou internada oito dias em um hospital psiquiátrico após ter tido uma crise e chegou a culpar o bispo Edir Macedo pela situação em que vive atualmente.