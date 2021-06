Anitta detona apoiadores de Bolsonaro: “o cara tá empurrando no c* de vocês sem pena e vocês pedem mais”

Anitta rebateu sem papas na língua ataques que tem recebido de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de quem a cantora é crítica.

“Lá vem os bolsonarers (sim, o presidente tem um fã clube) me ‘atacarem’ com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*…. Ainda não desbotou, quando desbotar eu retoco porque é linda (duvido que os machão não iam adorar)”, declarou Anitta, no Twitter.

“Até porque o cara tá empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão pra rua de motoca pedir mais”, emendou a cantora.

A funkeira foi anunciada nesta segunda-feira (21) como nova integrante do conselho do Nubank.