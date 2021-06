Vai malandra! Anitta entra para conselho administrativo do Nubank

O Nubank anunciou, na manhã desta segunda-feira (21), que a cantora Anitta passou a integrar o conselho administrativo da fintech. “Temos costume de dizer que estamos sempre no dia 1 da nossa missão, mesmo dando passos memoráveis. E este é mais um deles”, declarou o banco digital, nas redes sociais.

De acordo com a empresa, a novidade não se trata de apenas uma parceria publicitária. A chegada de Anitta ao conselho da instituição acontece no momento em que o banco digital pretende avançar nos mercados do México e Colômbia. Não por coincidência, ambos os países reúnem alguns dos maiores redutos de fãs de Anitta fora do Brasil.

“A cantora e empreendedora que inseriu o funk brasileiro no mercado internacional e possui vasta experiência em estratégias de construção de marca, agora está ao lado do maior banco digital do mundo em números de clientes. Que feat, não?!”, declarou ainda o Nubank.

Anitta, por sua vez, se prepara para levar à fintech, que já alcançou a marca de 40 milhões de clientes, seu conhecimento e representatividade. “Um papel em que eu vou poder trazer toda a minha experiência com diversos públicos de consumo e o meu feeling (claro!!!). […] Eu vou fazer o possível pra representar a voz de cada um de vocês”, pontou a artista.

Conselho Nubank

Além de Anitta e David Vélez, CEO e fundador do Nubank, o conselho da instituição financeira tem nomes como Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano; Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS; e Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça.

