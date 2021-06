Portal do Trabalhador de Osasco anuncia vagas de emprego exclusivas para LGBTQIA+

O Portal do Trabalhador de Osasco, anunciou, na manhã desta segunda-feira (21), que reúne vagas de emprego exclusivas para LGBTQIA+.

A iniciativa da Secretaria de Emprego, por meio do Projeto Osasco Integra, é realizada junto às empresas parceiras onde as vagas foram captadas, e acontece neste mês de junho, quando é celebrado o Orgulho LGBTQIA+.

Para se candidatar às oportunidades, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link. Caso o candidato esteja no perfil de alguma das vagas oferecidas, os atendentes do Portal do Trabalhador entrarão em contato.

Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook ou por meio do telefone (11) 3653-1133.

