Enel vai mudar de Alphaville para a Capital em outubro

A Enel Distribuição São Paulo deixará Alphaville, bairro nobre em Barueri, para se instalar na capital paulista. A mudança deve ocorrer em outubro.

O anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ao lado dos diretores da concessionária de energia, em vídeo gravado na sexta-feira (18). “A Enel está voltando para São Paulo a partir de outubro. Estava em Barueri e está voltando para São Paulo. Compartilhar com vocês e agradecer à Enel e ao Max [CEO da empresa]”, declarou Nunes.

Em janeiro, a Coluna do Broadcast do Estadão revelou que a sede da empresa será instalada na Marginal Pinheiros, em um espaço de 14 mil metros quadrados, no Parque da Cidade, complexo que reúne prédios corporativos, hotel, shopping e residências.

A Enel está instalada em Barueri desde 2012, quando, ainda sob o controle da antiga dona, a norte-americana AES, saiu da Vila Olímpia, em São Paulo, rumo a Alphaville. A partir de outubro, com o retorno à capital paulista, o recolhimento dos impostos beneficiará os cofres da cidade.

