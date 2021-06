Amazon Prime Day terá mais de 2 milhões de ofertas nesta segunda e terça; confira destaques

O Amazon Prime Day traz muitos produtos abaixo do preço para membros Prime do site de compras nesta segunda-feira (21) e terça (22). Serão mais de 2 milhões de ofertas em todo o mundo, segundo a empresa. Os descontos ocorrerão em mais de 30 categorias, como dispositivos Amazon, livros, informática, artigos para a casa, brinquedos, entre outras.

Quem ainda não é membro Prime pode experimentar o programa gratuitamente por 30 dias em amazon.com.br/primeday e também se beneficiar das ofertas exclusivas.

Ao longo das 48 horas do Prime Day 2021 todos os membros Prime terão acesso a promoções exclusivas e frete gratuito sem valor mínimo por pedido. Entre as possibilidades estão ofertas relâmpago que surgem ao longo dos dois dias, frete grátis e rápido para todo país em todas as compras de produtos com o selo Prime, além de cupons promocionais, parcelamento de até 10x sem juros e até R$ 50 de desconto no app.

Realizado desde 2015 em diversos países, a primeira edição brasileira do Prime Day aconteceu em 2020 e registrou, nas primeira 24 horas, uma quantidade superior de produtos comprados em comparação à edição da Black Friday na Amazon em 2019.

Ao longo das 48 horas do Prime Day 2021, os membros Prime no Brasil terão acesso a novas promoções de diferentes tipos e tempo limitado.

• “Oferta Uau!”: Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.

• “Oferta Relâmpago”: São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na “Oferta Uau!”, o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade.

• “Oferta Prime Day”: Grandes descontos que duram 24 ou 48 horas enquanto durarem os estoques.

Confira a prévia de “Ofertas Prime Day” válidas para os dias 21 e 22 de junho:

Dispositivos Amazon

• Kindle 10ª Geração com iluminação embutida: De R$ 349 por R$ 269

• Fire TV Stick Lite: De R$ 349 por R$ 199

• Dispositivos Echo com Alexa: Até R$ 300 de desconto

// o Echo Studio – Smart Speaker com áudio de alta fidelidade e Alexa: De R$ 1.699 por R$ 1399

// o Novo Echo Dot (4ª Geração) – Smart Speaker com Alexa: De R$ 399 por R$ 249

// o Echo Dot (3ª Geração) – Smart Speaker com Alexa: De R$ 349 por R$ 199

// o Echo Show 5 – Smart Speaker com Alexa: De R$ 599 por R$ 399

Livros

• Livros internacionais: Leve 3, pague 2 em Livros Importados

• Best-sellers: Até 60% de desconto em títulos mais vendidos

Informática, Eletrônicos e Papelaria

• Computadores & Informática: Até 30% de desconto em marcas como Logitech, Sandisk, Dell e PC Yes.

• Eletrônicos: Até 30% de desconto em JBL, Philips, ASUS, Intelbras e Multilaser.

• Papelaria: Até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Stabilo e CIS.

Casa e Cozinha

• Casa: Até 30% de desconto em itens para casa de marcas como Flash Limp, Santista, Singer e Buddemeyer.

• Cozinha: Até 40% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Britânia, Brinox e Mondial.

Casa Inteligente, Ferramentas e Jardim

• Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Positivo, I2go, Elgin e Elsys.

• Ferramentas e Construção: Até 50% de desconto em itens de marcas como Black+Decker, Docol, Bosch e Tramontina.

• Oficina Mecânica e Automotivo: Até 30% de desconto em artigos automotivos em marcas como Bosch, Pro Tork e 3M.

• Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em WAP, Tramontina, Mor e Karcher.

Entretenimento: Video Games, Esportes, Brinquedos e Música

• Brinquedos e Jogos: Lego, Mattel, Galápagos Jogos, Hasbro, além de outras marcas com até 30% de desconto.

• Videogames: Até 20% de desconto em consoles, acessórios e jogos, de marcas como PlayStation, Xbox e Nintendo.

• Esportes: Vollo Sports, CURTLO, Polimet, Victorinox e outras marcas com artigos de esportes e lazer estão com descontos de até 20%.

• Música: CDs e Vinis de diferentes ritmos musicais com descontos de até 40%.

• DVDs e Blu-ray: Economize até 30% em diversos títulos em DVD e Blu-ray

• Instrumentos Musicais: Economize até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Blue, Tonante e Audio-Technica.

Moda

• Moda: Até 40% de desconto em roupas, calçados, mochilas, malas e acessórios de grandes marcas como Samsonite, Champion, Reserva, Zorba, Tip Top e Colcci.

Bens de consumo

• Beleza: Produtos com desconto de até 30%, incluindo L’Óreal Paris, Lola, OralB e Cetaphil.

• Cuidados pessoais e com a casa: Economize até 30% em marcas como Downy, Lysol, Pompom e Clear.

• Alimentos e Bebidas: Até 35% de desconto em marcas como Tanqueray, Absolut, Nestlé e Baggio.

• Bebês: Chicco, Safety 1st, Fisher Price, Bright Starts, entre outras marcas de bebês terão até 30% de desconto.

• Pet Shop: até 35% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Hills, Pipicat, Furacão Pet e Blue Premium.

Entretenimento digital

• Amazon Music Unlimited: Os membros Prime que ainda não experimentaram Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis com acesso ilimitado a mais de 70 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

• Prime Video: Descontos de até 70% em canais selecionados por tempo limitado.

• Kindle Unlimited: Os membros Prime que ainda não experimentaram Kindle Unlimited podem ter dois meses grátis com acesso a mais de 1 milhão de eBooks para você ler onde e quando quiser.

• Prime Reading: Acesso gratuito a títulos populares no Prime Reading no mês de junho. Entre eles: “Comunicação não violenta”, por Mashall Rosenberg, “Eu Sou a Lenda”, por Ricard Matheson, e “Nós”, por Ievguêni Zamiátin.

