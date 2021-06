Engenheiro diz que mulher deixou a família por Eduardo Costa: “Fique amolando o chifre”

O engenheiro Eduardo Polastreli acusa publicamente a esposa, a influenciadora digital Mariana Polastreli, de tê-lo traído com o sertanejo Eduardo Costa e deixar a família para ficar com o cantor. O casal estava junto há mais de 15 anos e tem três filhos.

Eduardo Polastreli reclama que tem sido motivo de chacota na cidade onde vivem, Alegre, no Espírito Santo, e as crianças têm sofrido bulliyng devido ao relacionamento da mãe com o cantor famoso.

“Amanhã, meu filho mais velho começa a ir ao psicólogo por conta dos prints que têm chegado. Vergonhoso! A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha”, desabafou o engenheiro, em entrevista ao colunista Léo Dias. “Fomos expostos ao ridículo”.

De acordo com Eduardo Polastreli, na última semana, “ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”.

“A gente nem ficou direito”, diz Eduardo Costa

Já Eduardo Costa rebate: “O que ele está falando é conversa para boi dormir. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Fico chateado e preocupado pelos filhos. Ela jamais abandonaria os filhos”, declarou o cantor, também à coluna de Léo Dias no portal “Metrópoles”.

O sertanejo nega também Mariana tenha traído o marido com ele. O cantor admite um affair com a influenciadora, mas diz a mulher já estava separada do marido. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara tem três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou”.

Eduardo Costa disse ainda que mantinha contato com Mariana pela internet e que conhece ela pessoalmente há pouco tempo. “A gente nem ficou direito. É um relacionamento de amizade e parceria. Falei com ela há muito tempo quando separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda”.