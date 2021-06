Inscrições abertas para vagas de estágio na Votorantim Energia com bolsa de R$ 2 mil

As inscrições estão abertas para o Programa de Estágio 2021 da Votorantim Energia com bolsa-auxílio de R$ 2 mil. As oportunidades são para atuar na capital paulista, Sorocaba e em Juiz de Fora (MG).

Na Capital, há oportunidades para estágio nas áreas de Gestão de Energia, Planejamento Estratégico, Pós-Venda e Growth Marketing. Em Sorocaba e Juiz de Fora, a empresa busca por estudantes de Engenharia.

Os interessados em participar do programa precisam ter previsão para concluir a graduação a partir de dezembro de 2022 e ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. Os demais requisitos variam de acordo com a vaga.

Além da bolsa-auxílio de R$ 2 mil, a empresa oferece vale-refeição de R$ 774,50, vale-transporte, assistência médica, seguro para acidentes pessoais e trilha de desenvolvimento.

Inscrições nas vagas de estágio da Votorantim Energia

Os interessados têm até o dia 7 de julho para se inscrever no site da Eureca (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/programa-estagio-votorantim-energia-2021#vagas), onde também podem ser encontradas mais informações.

