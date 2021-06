Tela Quente hoje (21/06): Shazam! é atração na Globo

Tela Quente hoje (21/06) tem como atração o filme Shazam! Na tela da TV Globo. O longa vai ao ar por volta das 22h35, logo após mais um capítulo da novela Império.

Tela Quente hoje (21/06) – Shazam!

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar em um super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

O filme Shazam! também está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Shazam!

Elenco: Adam Brody; Asher Angel; Djimon Hounsou; Grace Fulton; Jack Dylan Grazer; Mark Strong

Direção: David F. Sandberg

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Ação