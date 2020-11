Anitta aparece aos prantos no trailer de sua nova série na Netflix; assista

A Netflix liberou, nesta quinta-feira (19), o trailer de sua nova série “Anitta, Made in Honório”, que estreia em 16 de dezembro. A produção (assista abaixo) mostra os bastidores da vida intensa de Anitta, que aparece chorando em uma das cenas.

“Chegou a hora da temperatura subir um pouco mais!!! A série documental Anitta: Made In Honório chega no dia 16 de dezembro e com ela um turbilhão de emoções. Anitta corre aqui!”, escreveu a Netflix no Twitter.

O momento em que a cantora descobre que tem outro irmão também aparece no vídeo. O trailer exibe ainda alguns momentos do show gratuito que Anitta fez em 2019, no Rio de Janeiro, e seu espírito de liderança como empresária.

A novidade animou os fãs da cantora, que curtiram e comentaram muita a publicação da plataforma de streaming. A primeira série da cantora na Netflix “Vai Anitta”, foi lançada em 2018.

