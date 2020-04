Anitta, Taís Araujo e outros famosos comentam acusações de estupro contra Felipe Prior

Diversos famosos comentaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), as duas acusações de estupro e uma de tentativa de estupro contra o ex-BBB Felipe Prior, reveladas em reportagem da revista “Marie Claire”, que traz detalhes das acusações.

Anitta chegou a ser criticada por ter trocado mensagens com Felipe Prior após ele sair do BBB e respondeu. A cantora disse que não conhecia o passado dele e que não deveriam estar apontando o dedo para ela, mas “prestando solidariedade e apoio à coragem das mulheres que denunciam um estupro”.

“Se ele (ou qualquer outro) estuprou, assediou, agrediu, qualquer mulher … que pague pelo que fez (sem sombra de dúvida). E não existe passado pano de fundo para isso. Agora, eu (que não fiz absolutamente nada) que não tenho o que pagar”, continuou Anitta.

Publicidade

Se ele (ou qualquer outro) estuprou, assediou, agrediu, qualquer mulher… que paguem pelo que fizeram (sem sombra de dúvidas). E não existe passada de pano pra isso. Agora, eu (que não fiz absolutamente nada) que não tenho o que pagar. — Anitta (@Anitta) April 3, 2020

Taís Araujo declarou: “Que nenhuma violência contra a mulher seja tolerada e fique impune. Os relatos expostos são muito fortes, mas importantes. Leiam a matéria e cuidem-se, manas”.

Que nenhuma violência contra a mulher seja tolerada e fique impune. Os relatos expostos pela @MarieClaireBR são muito fortes, mas importantes. Leiam a matéria e cuidem-se, manas!https://t.co/3tfuPleRbA — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 3, 2020

“Meu Deus do céu!!! Tem laudo médico, tem depoimentos, tem tudo”, declarou o influencer Felipe Neto. “Ouçam e acolham as mulheres. E que a justiça seja feita. Acabou o trocadilho”, postou Bruno Gagliasso.

“Você pode sim ter apoiado o Prior durante o BBB e mesmo assim não defender um acusado de estupro aqui fora. Lá ele era um personagem, aqui ele não é. Não é hora de passar pano pro seu ex-jogador favorito”, afirmou a influencer Dora Figueiredo.

“E, no final das contas, 56% do Brasil tinha razão. Peço perdão, do fundo do meu coração, por ter compactuado com este ser ao torcer por sua participação no BBB”, comentou o repórter e humorista Lucas Salles.

Você pode sim ter apoiado o Prior durante o BBB e mesmo assim não defender um acusado de estupro aqui fora, lá ele era um personagem, aqui ele não é, não é hora de passar pano pro seu ex-jogador favorito. — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) April 3, 2020

E pra quem tá dizendo “só tão fazendo isso pq ele ficou famoso”

O processo tá rolando desde 2014 e as acusações foram feitas BEM ANTES do BBB

Parem de passar pano pra estuprador

Isso não tem nada a ver com BBB, isso é CRIME#PriorEstuprador pic.twitter.com/vER8EzFSes — bea❥ (@cheolseungshine) April 3, 2020

E, no final das contas, 56% do Brasil tinha razão. Peço perdão, do fundo do meu coração, por ter compactuado com este ser ao torcer por sua participação no BBB. Os gritos eram só a pontinha do iceberg. https://t.co/tpmZQBYDgS — Lucas Salles 🏠 (@olucassalles) April 3, 2020

Meu Deus do céu!!! Tem laudo médico, tem depoimentos, tem tudo. Por favor, leiam a matéria!https://t.co/rYyt7oJHBa — Felipe Neto (@felipeneto) April 3, 2020

Parem e atacar a Anitta, como sempre vocês procuram uma mulher pra atacar. Vão atacar o Gabigol, Medina, Neymar, chumbo e todos os outros que declararam apoio a ele e até agora não falaram nada. Quem cala consente. #PriorEstuprador — Sra. Cara De Fuinha (@SCaradefuinha) April 3, 2020