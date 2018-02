“Ao invés de shows, queremos entregas” diz Rogério Lins sobre programação de aniversário de Osasco

Em fevereiro, a cidade de Osasco completa seus 56 anos de emancipação política-administrativa. E durante todo o mês, vários eventos foram feitos como lançamento das pedras fundamentais de novas creches e dos Ecopontos, continuação do programa asfalto novo, retomada das obras da nova prefeitura, entre outros projetos que estão por vir.

A reportagem do Visão Oeste falou sobre o assunto com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), nesta terça-feira (27), durante a pose do novo Secretário de Transporte, Osvaldo Verginio.

Em entrevista exclusiva, Lins se mostrou mais motivado a entregar serviços e obras à população a fazer eventuais shows como outras cidades da região optaram por fazer. “Ao invés de grandes shows, queremos fazer grandes entregas para nossa população. Os 56 anos que Osasco completou somaram mais de 80 ações de início de obras, entregas seja na saúde, educação, segurança pública ou pavimentações. Hoje, o melhor presente que podemos dar à população é investir em serviços públicos de qualidade”, diz o prefeito

Apesar deste tipo de entretenimento não constar na programação de aniversário de Osasco, Lins destaca que “o entretenimento é muito importantes também. Sempre vamos buscar com a iniciativa privada parcerias para subsidiar isso, ou seja, sem exonerar os cofres públicos”.