Ao som de sirenes, Estado presta homenagem aos mais de 39 mil mortos pela covid-19 em SP

Nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, o governo do estado prestou homenagens aos mais de 39 mil mortos pela covid-19 em São Paulo, com um minuto de sirene. Mais de 30 ambulâncias foram acionadas às 12h, no Largo do Arouche, em memória às vítimas da doença.

publicidade

“Nós colocamos as sirenes para soarem bem alto no coração das pessoas para elas se sensibilizarem e lembrarem com respeito dos que morreram”, declarou o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, durante a cerimônia.

No ato, o secretário lembrou sobre a importância de seguir as medidas contra a disseminação do vírus em meio à pandemia. “Ainda temos que manter o distanciamento social, usar máscaras, não podemos nos aglomerar. Temos que nos lembrar da importância da prevenção e lutar por vacinas, não importa quantas. Precisamos de muitas. É isso o que vai fazer que nós possamos voltar ao normal”, continuou.

publicidade

A homenagem se estendeu ainda para alguns pontos da capital paulista. Em sinal de luto pelas vítimas da covid-19, ao menos 16 monumentos foram adornados com uma faixa preta, com a hashtag “Use Máscara”.

O estado está em luto oficial desde o dia 6 de maio, quando o governador João Doria (PSDB) determinou que o período se estendesse até o fim da pandemia. Com a medida, bandeiras em todas as repartições públicas e instituições de ensino são hasteadas a meio mastro.

publicidade

…