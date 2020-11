Ana Maria Braga e famosos lamentam a morte de Tom Veiga: “Dia de finados. E nós estamos de luto”

A morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José, comoveu famosos, fãs e internautas, que usaram as redes sociais para expressar o luto neste Dia de Finados (2). Além das diversas homenagens na internet, a apresentadora Ana Maria Braga conduziu o programa “Mais Você”, exibido na manhã desta segunda-feira, aos prantos e emocionou telespectadores.

“Hoje eu não estou perdendo só o Tom, eu estou perdendo ‘o’ Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E com ele foi junto o meu filho, que eu sempre considerei assim o Louro e o Tom”, disse a apresentadora.

“Eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso”, continuou Ana Maria.

Tom foi encontrado morto em sua casa, neste domingo (1°), no Rio de Janeiro. De acordo com laudo do IML, o intérprete de Louro José foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.

O corpo de Tom Veiga será velado durante esta segunda-feira, no Rio de Janeiro, em cerimônia restrita à família. Já o enterro será na quarta-feira (4), em São Paulo, segundo o G1.

Nas redes sociais, André Marques, Fátima Bernardes, Ivete Sangalo, Serginho Groisman, Camila Queiroz, Angélica, Luan Santana, Mumuzinho, padre Fabio de Melo e Ana furtado são alguns dos famosos que lamentaram a morte do intérprete.

“É irmão …. Está bem difícil! Anos de amizade!! Últimos meses mais próximos ainda! Quantas risadas e rangos maravilhosos! Hoje, indo pro aeroporto, recebo uma ligação de uma amiga nossa perguntando por você, que não atendia o tel… Dei meia volta, fui até sua casa! Fui o primeiro a chegar […]”, escreveu o apresentador André Marques.

“Dia 2 de novembro. Dia de finados. E nós estamos de luto. Essa foi nossa homenagem dolorida e cheia de amor”, escreveu Ana Maria Braga em uma publicação emocionante no Instagram, logo após comandar o “Mais Você”.

“Dois amores. Tom e o Louro José. A gente fica triste quando pessoas que nos fazem bem se vão. O Louro José faz parte das nossas famílias. Deixo aqui a minha homenagem e orações para a família, amigos e fãs. Ana Maria Braga, receba o meu amor e minhas orações”, declarou Ivete Sangalo.

“Gentil, engraçado, irônico, crítico. Tom Veiga foi como o personagem que incorporou por mais de 20 anos. Fica minha saudade e meus sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele”, escreveu Serginho. “Vamos sentir muita saudade desse talento que nos fazia voltar a ser criança dando vida ao Louro José de forma carinhosa e brilhante”, declarou Angélica.