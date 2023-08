Apatej empossa presidente Ednaldo Batista

A diretoria da Apatej (Associação Paulista dos Técnicos Judiciários) empossou Ednaldo Aparecido Batista para mais um mandato à frente da entidade. A cerimônia foi realizada no sábado (5), na colônia da Apatej, situada em Peruíbe, no litoral paulista.

Reeleito para o próximo quadriênio, Ednaldo reforçou que além dele, sua família se doará ao trabalho de garantir e ampliar os benefícios. “Agradeço aos membros da diretoria pelo companheirismo, apoio, confiança e participação nas decisões e aos associados, colunas de sustentação e motivo pela qual a APATEJ existe”, frisou o novo presidente.

“Nossa família sofreu duas perdas fundamentais na nossa história. Perdemos nosso querido e estimado irmão Marcos Leite Penteado. Para quem não sabe, a nossa colônia leva o nome dele. Pouco depois nós sofremos um novo baque: perdemos nosso querido amigo e irmão Iran Jacob Gomes”, lembrou Ednaldo, salientando a inspiração e conscientização deixada por Marquinhos sobre a importância da economia associativa.

A solenidade contou com a presença de várias autoridades, como o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, sua esposa, a vice-prefeita de Osasco, Ana Maria Rossi e sua filha, a vereadora Ana Paula Rossi; o vereador de Osasco Josias da Juco e o vice-prefeito de Peruíbe, André de Paula.

Na ocasião, o ex-prefeito Francisco Rossi ressaltou a importância da entidade para a cidade de Osasco. “Estamos muito honrados de estar aqui participando desse momento histórico. A APATEJ dá uma demonstração do que significa amizade e amor. E faz um trabalho de excelência. Que honra a cidade de Osasco tem de ter a sede da APATEJ. Vocês são íntegros, gente que batalha que faz as coisas com amor e o resultado a gente vê nos mínimos detalhes dessa bela colônia em Peruíbe”, afirmou Rossi.

29 anos de APATEJ

Os membros da diretoria, anfitriões do evento, saudaram a presença de todos e reafirmaram os compromissos da Apatej, que completou no dia 5 de agosto 29 anos de história.

Para celebrar a data, a entidade homenageou autoridades, instituições e parceiros que contribuíram com a Apatej ao longo de sua trajetória. “A Apatej é uma entidade que cuida dos seus sócios, que cuida das pessoas do judiciário. Essa diretoria seja abençoada para trazer muitos benefícios para todos os associados. A nossa entidade é muito especial”, afirmou Gilmara Silva dos Santos, vice-presidente da nova diretoria.

André Soares, secretário-geral, também reafirmou os compromissos, sem esquecer a luta dos que já se foram, como Iran e Marquinhos, “que lutaram incansavelmente pelos técnicos judiciários”. “O nosso associado é o nosso maior patrimônio. Sem o nosso associado não haveria APATEJ”, acentuou Marinho, atual tesoureiro.

Também estiveram presentes o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Peruíbe, Dr. Helio Bruno; além de representantes de entidades de São Paulo, Osasco e do litoral paulista.

Ednaldo

Escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) desde 1999, Ednaldo tem como posto de trabalho o 6º Cartório Cível da Comarca de Barueri. Casado e pai de um menino de 13 anos, tornou-se sócio da Apatej assim que ingressou no Tribunal de Justiça.

Desde então participa ativamente da entidade. Entre 2011 e 2019 ocupou cargos de diretor e em junho de 2019 foi eleito vice-presidente.