Após atos antidemocráticos em Brasília, Alexandre de Moraes determina desmobilização em torno dos quartéis em 24h

Depois da invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas na tarde desse domingo (8), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, determinou, ainda na madrugada de hoje (9) a desocupação de todos os espaços públicos em torno dos quartéis pelo país no prazo de 24 horas. A medida solicita uso de força, se necessário, e prisão pela PM, PF e Força Nacional, com auxílio das Forças Armadas, sob pena de responsabilização de comandantes e do Ministro da Defesa.

A medida é uma resposta aos atos antidemocráticos praticados ontem no Distrito Federal, quando centenas de bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes da República e depredaram móveis, obras de arte, vidraças, documentos, sem nenhuma resistência da Polícia Militar do DF, na tentativa de impor um golpe contra o presidente eleito em 2022.

Lula, que visitava Araraquara, em São Paulo, para ver os estragos causados pela chuva na cidade, decretou intervenção federal na segurança pública do DF e seguiu para a capital federal, onde se encontrou com a chefe do Poder Judiciário, Ministra Rosa Weber, enquanto avaliavam os estragos feitos pelos terroristas.

Alexandre de Moraes afastou o governador do DF, Ibaneis Rocha, que ainda no domingo havia demitido seu secretário de segurança pública, o ex-ministro bolsonarista Anderson Torres, que estava em Miami no momento dos ataques. A Advocacia-Geral da União solicitou a prisão de Torres, mas o STF ainda não decidiu sobre o caso.

Até o momento, cerca 1.200 radicais bolsonarista foram levados para a Superintentênbcia da Polícia Federal no DF. Segundo o Ministro da Justiça, Flávio Dino, todos os ônibus já foram identificados e, segudo as determinações de Moraes, todos os proprietários serão chamados a dar esclarecimentos.