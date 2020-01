Após aumento de crimes contra motoristas, polícia e GCMs fazem operações na Castello

Após o aumento de registros de crimes contra motoristas e motociclistas na Castello Branco, na altura de Osasco e Barueri, a Polícia Militar e as Guardas Civis Municipais (GCMs) das duas cidades tem realizado operações no entorno da rodovia nos últimos dias.

As ações policiais se intensificaram principalmente depois que um vídeo que viralizou na semana passada mostra homens jogando pedras em veículos na via, no trecho entre o km 16 e km 23.

De acordo com o comandante da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária em Barueri, os infratores sobem nos muros que beiram a rodovia e se escondem em um local de difícil acesso e visibilidade. “Nós estamos agindo conjuntamente com a Polícia Militar e as Guardas Municipais de Osasco e Barueri para inibir a ação dos infratores, mostrando que estamos atentos à situação”, explicou o capitão Franco.

As equipes especializadas da Guarda Municipal de Barueri também têm realizado operações táticas nos bairros que margeiam a rodovia. “Temos dedicado tempo na divisa entre os municípios de Osasco e Barueri com mais de 30 guardas municipais. Nossa expectativa é diminuir os índices de roubos nesta região”, ressaltou o inspetor Toni Alves Leite, responsável pela Companhia Especializada da GCMB.

Orientações aos motoristas

O inspetor Toni Alves Leite, da GCM de Barueri, ainda orienta que os condutores não devem parar o veículo na rodovia ao notarem algo suspeito no local. Eles devem procurar o posto da Polícia Rodoviária ou ligar imediatamente para 153 (Guarda) ou 190 (PM).

O ataque foi registrado em vídeo por condutores e as imagens logo tomaram as redes sociais. “Muitos fazem filmagens e soltam na internet. Com isso, a gente não consegue identificar quando ocorreram os fatos porque, às vezes, vídeos que circularam tempos atrás voltam e não trazem uma informação precisa. O mais seguro é acionar a polícia no momento da infração” concluiu o capitão da Polícia Rodoviária.

Em dezembro, armadilhas feitas por bandidos para roubar motoristas na rodovia Castello Branco, no trecho entre Osasco e São Paulo, foram tema de reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV (assista abaixo).

Além disso, um outro vídeo mostrou bandidos atacando um motociclista no Km 19, entre Osasco e Carapicuíba.

+ Alerta: bandidos voltam a fazer armadilha para motoristas na Castello