Perigo na Castello: novo vídeo mostra bandidos em ação na rodovia entre Osasco e Carapicuíba

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bandidos em ação atacando um motociclista para tentar roubar a moto na saída da rodovia Castello Branco no Km 19 para o Rodoanel, entre Osasco e Carapicuíba.

As imagens mostram um trio saindo da margem do acesso à rodovia e um deles ameaça o motociclista com um objeto que parece ser ou simular uma arma. O motociclista consegue desviar e o criminoso tenta atingi-lo com o objeto e não consegue.

Armadilhas feitas por bandidos para roubar motoristas na rodovia Castello Branco, no trecho entre Osasco e São Paulo, foram tema de reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, esta semana (assista abaixo).

